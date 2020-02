Honda e Fogão cruzam linha de chegada

Um breve recado em português arranhado do japonês Keisuke Honda, via Twitter, foi a senha para fazer a torcida do Botafogo sorrir. Ontem pela manhã, o apoiador e o clube, enfim, anunciaram o acerto após idas e vindas de discussões contratuais.

"Oi, tudo bem? Eu sou Keisuke Honda, muito prazer. Eu jogo no Botafogo. Vamos nos ver no Rio de Janeiro. Até logo, obrigado, tchau", disse o atleta, de 33 anos, que vai assinar até o fim de 2020, mas pode rescindir depois dos Jogos Olímpicos do Japão. Em General Severiano, Honda envergará a camisa 4, mesmo número que usava na seleção japonesa.

Honda receberá do Glorioso salário de R$ 150 mil, mas terá a participação de 20% de toda a comercialização de marketing que o clube fizer com o seu nome. Logo após a confirmação do acerto com o astro japonês, o jornal O DIA foi a dois restaurantes especializados na culinária oriental para saber se Honda foi uma boa aposta do Fogão para a temporada de 2020.

Na opinião do chef executivo Antônio Gonçalves, do Restaurante Yumê, no Jardim Botânico, a chegada do reforço será fundamental para elevar o nome do clube no cenário internacional. "Foi uma contratação muito diferente, inovadora. Nunca vi, ou pelo menos não me recordo, de outro clube brasileiro ter um jogador asiático desse peso", disse Antônio, que é paraibano e mora no Rio há 15 anos. "Sou um entusiasta da cultura e dos costumes japoneses. Além disso, a família toda é botafoguense. Felicidade em dose dupla", completou.

Em Copacabana, no aconchegante Restaurante Azumi, o simpático Geraldo Hidetoshi Imafuku, também torcedor declarado do Fogão, não pareceu muito animado com a chegada de Honda, mas espera que o atleta queime a sua lingua. "Achei a contratação do Seedorf (holandês) bem mais interessante. Vamos ver, pode dar certo", afirmou. Apesar de Honda ter 33 anos, Geraldo crê que a disciplina do povo japonês irá surpreender os brasileiros. "Eu, por exemplo, quando tinha a idade dele corria que nem um garoto de 18 anos nas peladas. Imagina ele que é atleta", disse, saudosista.