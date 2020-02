Botafogo fica próximo de contratação de atacante ex-Barcelona B

Rio - O Botafogo continua ativo no mercado e está prestes a confirmar o 13º reforço para a atual temporada. O comitê de futebol possui um acordo encaminhado para contratar o atacante Gabriel Novaes, que assinará por empréstimo junto ao São Paulo até dezembro de 2020. A informação foi publicada primeiramente pelo "Fogãonet" e confirmada pelo LANCE!.



Gabriel Novaes, atuando pelo Tricolor, foi artilheiro e campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, com dez gols marcados. Logo depois da competição, o atacante foi contratado, por empréstimo, pelo Barcelona B, mas não se criou na Catalunha - foram apenas seis jogos na terceira divisão da Espanha, sem nenhum gol marcado.



O atacante de 20 anos, sem espaço no Barcelona, foi re-emprestado ao Córdoba, também da terceira divisão espanhola, nos últimos meses. Na equipe, marcou um gol em 12 partidas disputadas. Agora, retornará ao Brasil para ter a primeira sequência na categoria profissional em solos tupiniquins.



Gabriel Novaes chega ao Botafogo para cobrir a saída de Vinícius Tanque, que assinou com o Cartagena-ESP até junho. O acordo com o São Paulo, dono dos direitos federativos do atleta, prevê uma opção de compra com valor fixado ao Alvinegro no fim do empréstimo.



O jogador de 20 anos chegará, inicialmente, para ser uma opção direta para Pedro Raul, atual titular na equipe comandada por Alberto Valentim. Vale ressaltar que o treinador possui Rafael Navarro e Igor Cássio, autor do gol da vitória no clássico contra o Vasco, para a posição no elenco.



Além de Novaes, o Botafogo contratou Ruan Renato, Guilherme Santos, Danilo Barcelos, Luiz Otávio, Thiaguinho, Alexander Lecaros, Pedro Raul, Bruno Nazário, Federico Barrandeguy, Warley, Gabriel Cortez e Keisuke Honda para a atual temporada.