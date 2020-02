Em alta no Carioca, Fogão vira a chave para a Copa do Brasil

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca desde que o elenco principal voltou das férias, o Botafogo quer dar sequência à boa fase também na Copa do Brasil. Sob comando de Alberto Valentim, o time, que soma três vitórias seguidas, precisa de um empate com o Caxias, amanhã, em Caxias do Sul, para passar de fase. Herói do triunfo sobre o Vasco, domingo, Igor Cássio alerta para os perigos do nervosismo na competição nacional. "Vamos virar a chave e tentar de tudo para trazer a vitória para o Rio. É uma competição nacional e sempre tem um gosto diferente, mas não podemos permitir que isso nos deixe nervosos ou ansiosos. A questão é trabalhar da forma que estamos trabalhando, pois está dando certo e os resultados estão vindo", disse o atacante, que saiu do banco para dar a vitória sobre o Cruzmaltino. Apesar de reserva no clássico, Igor Cássio tem boas chances de assumir a titularidade na partida de amanhã, já que o atacante Pedro Raul tem reclamado de dores e é dúvida para encarar o Caxias. Confiante, Igor Cássio garante estar pronto para entrar em campo. "A gente ainda não tem certeza se o Pedro Raul vai para jogo ou não. Mas, independentemente de qualquer coisa, estou trabalhando para isso. Se o Valentim optar por me colocar, estarei bem preparado", garantiu. EFEITO HONDA Otimista com a boa fase do time, os alvinegros também esbanjam empolgação após o anúncio do japonês Keisuke Honda como reforço. Desde a confirmação do acordo, o número de adesões do sócio-torcedor não para de crescer. O vice-presidente de marketing, Ricardo Rotenberg, traçou uma meta: 40.000 até o fim do mês — atualmente, são cerca de 23 mil.

CLUBE REBATE DECISÃO VINDA DA JUSTIÇA

O Botafogo emitiu uma nota oficial para rebater a decisão judicial da 4º Vara do Trabalho, informada pelo blog da jornalista Gabriela Moreira, no 'Globoesporte.com', que suspende a votação da Assembleia Geral do Clube, que aprovou o prosseguimento ao projeto de clube empresa.

No documento, o Alvinegro afirma que reconhece as limitações impostas pelo contrato de concessão do Estádio Nilton Santos, um dos motivos da anulação, e que "preza pelas relações jurídicas com seus credores".

