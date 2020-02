Botafogo enfrenta o Caxias nesta quarta-feira pela Copa do Brasil

Rio - O Botafogo inicia hoje contra o Caxias, às 21h30, em Caxias do Sul, na Região Serrana de Porto Alegre, mais uma jornada na corrida pelo inédito título da Copa do Brasil.

A cidade, no entanto, famosa pela tradicional Festa da Uva, não rende doces lembranças aos alvinegros. Em 1999, na única vez em que chegou à decisão, o Glorioso foi vice do Juventude. No jogo de ida, no Alfredo Jaconi, derrota por 2 a 1 — o time da Estrela Solitária teve dois gols legais mal anulados. No Maracanã, diante de mais de 130 mil alvinegros, o Botafogo ficou no 0 a 0 e viu os gaúchos fazerem a festa.

Ano passado, dessa vez na terceira fase da Copa do Brasil, o Juventude novamente foi a pedra no sapato do Botafogo. Depois do 1 a 1 no compromisso de ida, no Nilton Santos, o time alviverde venceu por 2 a 1 a partida da volta e despachou o Alvinegro. O resultado culminou na demissão do técnico Zé Ricardo.

Apesar de ser impossível não relembrar tal retrospecto ruim na cidade, Alberto Valentim faz questão de se afastar do passado. O treinador usou uma expressão batida no mundo da bola para falar sobre o importante confronto desta noite.

"Viramos a chave agora (do Campeonato Carioca) para a Copa do Brasil. Jogo difícil, o Caxias está muito bem.Não vamos viver de retrospecto. Não estávamos aqui, o elenco todo (em 2019). É um ano diferente. Queremos buscar um campeonato com conquistas. Entramos com muita atenção. Não é o mais importante (entre os campeonatos de 2020), mas um dos", afirmou Valentim.

Por estar mais bem posicionado no ranking de equipes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta temporada, o Glorioso tem a vantagem de jogar por qualquer empate. Quem passar enfrenta na próxima fase o vencedor do confronto entre Toledo, do Paraná, e Náutico. A classificação para a segunda fase da Copa do Brasil renderá ao clube vencedora quantia de R$ 1,3 milhão.