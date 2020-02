Botafogo segura o Caxias e avança na Copa do Brasil

Rio Grande do Sul - Com uma dose intensa de sofrimento, o Botafogo suou a camisa para se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, em Caxias do Sul, Região Serrana de Porto Alegre, o Alvinegro ficou no 1 a 1 com o Caxias e avançou. Pedro Raul e Carlos Alberto, todos no primeiro tempo, marcaram os gols do confronto. Na etapa seguinte, os comandados do técnico Alberto Valentim terão pela frente o vencedor do encontro entre Toledo, do Paraná, e Náutico.

A etapa inicial foi de total domínio dos donos da casa, que na base da velocidade e toques curtos, levou a defesa alvinegra à loucura. Encurralado, o Botafogo sofreu para segurar a bola no meio, mas, com um dose de sorte, saiu na frente depois de falta cobrada por Bruno Nazário da direita. Carli desviou e Pedro Raul, de cabeça, aos 12 minutos, abriu os trabalhos. A festa em preto e branco durou pouco: aos 17, depois envolver o Botafogo, Carlos Alberto acertou um chutaço sem chances para Gatito Fernández.

Enquanto o Caxias mordia, o Botafogo assoprava. Encurralado na defesa, o time ainda contou com mais um momento de sorte, quando a arbitragem ignorou um pênalti claro de Marcelo Benevenuto — cruzamento de Gilmar e a bola explodiu no braço do defensor. Mesmo com tamanha pressão, mesmo com tantos erros, o Alvinegro teve duas chances claras para voltar à vantagem. No entanto, o vacilo de Guilherme Santos ao tentar dar uma assistência e uma defesa excelente do goleiro Marcelo Pitol, após cabeçada de Pedro Raul, impediram o segundo gol.

O cenário mudou pouco no segundo tempo. Com um pouco mais de disposição e marcação encaixada, o time de General Severiano se postou bem na defesa e anulou as principais jogadas do Caxias, que se limitou a cruzar bolas altas para a área.

FESTA PARA HONDA

Muita empolgada pela contratação do apoiador japonês Keisuke Honda, de 33 anos, que desembarca no Brasil amanhã, às 15h, a torcida do Botafogo se mobiliza para fazer uma grande festa na apresentação oficial do jogador. Pelas redes sociais, o Alvinegro deu detalhes de como será o evento de sábado, a partir das 9h, no Estádio Nilton Santos.

Além da tradicional coletiva, Honda terá o seu primeiro contato com a galera no gramado. Antes, no entanto, o dia começará com um amistoso diante do Boavista da equipe sub-17 do Botafogo. Haverá ainda shows do DJ Pelé e do MC G15. A entrada será através de doação de um quilo de alimento não perecível.