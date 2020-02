Botafogo tem verba desbloqueada e quita parte de salários atrasados

Funcionários da sede social e do Estádio Nilton Santos receberam o valor referente aos meses de novembro, dezembro, segunda parcela do 13º e férias, ainda com relação ao ano passado. Os jogadores, do elenco profissional e das categorias de base, ganharam os vencimentos de janeiro.



A diretoria do Glorioso ainda está em aberto com os últimos dois meses de 2019, a segunda parcela do 13º e as férias do ano passado com os atletas. Aos funcionários, janeiro ainda não foi pago.

O Botafogo havia desbloqueado R$ 5,7 milhões na última quinta-feira, mas o dinheiro, por ordem judicial, nem passou pelos cofres do clube. O próprio Sindiclubes começou a repassar a verba a funcionários e jogadores na última quarta-feira e finalizou o processo nesta quinta-feira, com todos os envolvidos ganhando aquilo que têm direito.



O dinheiro que estava bloqueado era referente à premiação do último Campeonato Brasileiro. Dos R$ 11,9 milhões que o Botafogo teve direito por ter terminado na 15ª colocação, R$ 2.219.688,00 foram penhorados a favor da empresa do ex-goleiro Roger. Outros R$ 3,8 milhões foram utilizados pelo clube anteriormente para cobrir despesas.



A diretoria do Botafogo, porém, não pode comemorar por muito tempo. O mês de fevereiro vencerá na próxima sexta-feira, quinto dia útil do mês, como de praxe. Os dirigentes e cardeais do Alvinegro correm contra o tempo para conseguirem mais dinheiro e pagar o quanto antes.