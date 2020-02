Depois de quase um mês de negociação, Botafogo anuncia a contratação de Warley

Bem-vindo ao Glorioso, Warley!



Jogador polivalente é mais um reforço do FOGÃO! #VamosFOGO pic.twitter.com/m5U2tGURI9 — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 6, 2020

Rio - Uma negociação que se arrastou por boa parte da janela de transferências teve um final feliz para o Botafogo. Nesta quinta-feira, o clube de General Severiano anunciou oficialmente a contratação de Warley, que chega por definitivo e com um contrato de dois anos.Por alegar atrasos salariais e de pagamento do FGTS, Warley conseguiu uma liminar na Justiça Pernambucana e rescindiu o contrato com o Santa Cruz, clube que detinha os direitos federativos do atleta. Neste período, o Alvinegro encaminhou o acerto com o jogador de 20 anos, mas o Santinha derrubou a decisão judicial, atrasando a possível contratação.O Botafogo, portanto, negociou diretamente com o Santa Cruz para ter a liberação de Warley sem riscos jurídicos. Para isto, os direitos federativos do jogador serão divididos - 50% para cada clube -, e o Alvinegro emprestou o atacante Victor Rangel ao Tricolor até o fim do Campeonato Pernambucano. Lucas Campos pode ser outro jogador a pintar no Santinha no futuro.Apesar de ser visto como um atacante, posição que iniciou a carreira no Santa Cruz, por Alberto Valentim, Warley atuou como lateral-direito pelo CSA, clube que foi emprestado no segundo semestre de 2019, em grande parte do último Campeonato Brasileiro.Desta forma, o Botafogo tem 12 reforços confirmados para a temporada, sendo o clube carioca que mais contratou. Além do atacante, chegaram Ruan Renato, Guilheme Santos, Alexander Lecaros, Thiaguinho, Pedro Raul, Luiz Otávio, Bruno Nazário, Federico Barrandeguy, Danilo Barcelos, Gabriel Cortez e Keisuke Honda. Além disto, Gabriel Novaes, do São Paulo, tem acordo encaminhado.