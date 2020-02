Patrocinadora do Botafogo prepara latas de cerveja em japonês para apresentação de Honda

Rio - Na manhã deste sábado, o meia Keysuke Honda será apresentado oficialmente a torcida do Botafogo. Patrocinadora do clube, a Brahma preparou uma linha personalizada em japonês para a recepção do jogador no Nilton Santos.

De acordo com a reportagem do Fogo Na Rede, será uma ação exclusiva para apresentação de Keisuke Honda no Botafogo. As unidades serão expostas em local estratégico.

Confira a programação completa: