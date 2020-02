Valentim diz que entende críticas da torcida, mas afirma: 'As coisas vão evoluir'

Rio - Mesmo com a classificação na última quarta-feira na Copa do Brasil, a torcida do Botafogo está insatisfeita com o trabalho realizado por Alberto Valentim. A equipe empatou com o Caxias por 1 a 1 apresentando um futebol pobre, o que revoltou os torcedores nas redes sociais, que subiram a tag #ForaValentim. Nesta sexta-feira, o técnico esteve no 'Seleção SporTV' e comentou as críticas.



"Se vocês pegarem os gols do Botafogo, foram de verticalização. Só que leva tempo. Estamos falando de quatro jogos com o elenco todo. Essa cobrança, as críticas, são muito importantes, mas temos que lembrar que não tenho todos os reforços à disposição. Vou ter agora o Warley. O Danilo fez agora o primeiro jogo. As coisas vão evoluir. Já falei à diretoria e peço ao torcedor que confie no que estamos trabalhando. Vamos ser um time competitivo", que emendou:



"Eu chego no Botafogo, jogava o Bochecha, canhoto, e João Paulo do lado direito. Ou seja, era para fazer mesmo esse jogo de posse. O próprio Barroca me confirmou que era a forma de jogar. Eu inverto isso. Eu gosto da posse, mas quero verticalizar o jogo. Na Copa do Brasil a gente não conseguiu jogar. Contra o Vasco, o jogo foi equilibrado. A posse para mim funciona desde que o adversário ainda não tenha te dado a oportunidade de verticalizar", encerrou.