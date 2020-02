Valentim revela como pretende utilizar Honda na formação tática do Botafogo

Rio - Enfim, ele chegou! O meia japonês Keisuke Honda desembarcou na tarde desta sexta-feira no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, sob muita festa da torcida alvinegra. Principal contratação da temporada, o jogador será apresentado neste sábado no Nilton Santos. Em entrevista ao 'Seleção SporTV', o técnico Alberto Valentim disse como pretende usar o atleta de 33 anos.



"Nós temos jogadores de velocidade, Luis Henrique e Luiz Fernando. A ideia é ser um Botafogo de mais velocidade. O Pedro Raul, apesar da altura, também surpreende por ser rápido. A tendência é que ele (Honda) venha fazer parte mais por dentro ou de beirada também. Quando ele tiver com a gente nós vamos definir. Preciso obedecer muito as características do jogador", disse Valentim, que emendou:



"Ano passado, se não me engano, ficou de maio a novembro sem jogar. E jogou quatro partidas somente. Três como titular. Ele vai precisar se adaptar. Isso é inegável. Vamos precisar ter um pouco de paciência. Um dia, o Ricardo Rotenberg nos disse que havia uma possibilidade de trazê-lo. Nós aprovamos. O marketing também vai ser importante para o clube. Nós queremos o Nilton Santos lotado", completou.