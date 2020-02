Torcedores do Botafogo desaprovam preferência por Paulo Autuori: 'Não estamos nos anos 90'

Rio - A diretoria do Botafogo tem Paulo Autuori como principal nome para substituir Alberto Valentim no comando da equipe. Entretanto, o nome do experiente treinador não agradou a torcida do Glorioso.



Alguns torcedores consideram a possibilidade de contratar Paulo Autuori como uma 'volta ao passado'. Em diversas postagens nas redes sociais, botafoguenses reclamaram dos 'nomes dos anos 90' que estão no dia a dia do clube atualmente como Montenegro e Valdir Espinosa.



Paulo Autuori foi campeão brasileiro com o Botafogo em 1995 e seu último trabalho foi no Santos, no ano passado, como diretor de futebol.

Depois de Espinoza e Autuori, o Botafogo deve anunciar Nílton Santos como seu novo reforço para a lateral. 10 meses pra acabar a década e o Botafogo está nos anos 90 ainda, parece o palmeiras que diz que vai mudar e trás o Luxemburgo — vilão (@Ishouldbefine) February 11, 2020