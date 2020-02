Saída de Valentim pode dificultar negociação de Botafogo e Santa Cruz por dois atletas

Rio - A saída de Alberto Valentim pode atrapalhar um negócio antigo entre Botafogo e Santa Cruz. Nas tratativas pelo atacante Warley, o Botafogo enviou uma lista ao clube pernambucano com nomes envolvidos na troca. A diretoria do clube cobra coral se interessou por Gustavo Bocheca, Marcos Vinícius, Fernandes, Lucas Campos. Em entrevista ao 'Jornal do Commercio', Nei Pandolfo, executivo do clube, confirmou conversas com dois destes atletas.



"Nós falamos com alguns atletas do Botafogo, esses inclusive conversamos (Lucas Campos e Fernandes) e estamos em conversas, em possibilidade de contratação. Não houve mudança de cenário porque a saída do Valentim foi muito recente, mas pode acontecer. Se chegar o novo treinador, ele pode querer conhecer todo o elenco e você acaba nesse mesmo período tendo uma dificuldade que o atleta possa sair. Porque cria-se uma expectativa e o atleta dá o melhor dele para que permaneça", disse o dirigente, que emendou:



"Essa busca por contratações vai até o final do prazo de inscrições da Série C. Então estamos em uma sequência buscando atletas que possam reforçar com os que aqui estão, que estão se esforçando e tentar dar o máximo de si para que consigamos ter os resultado possamos focar nos jogos que temos na sequência", encerrou Pandolfo.