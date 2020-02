Botafogo à espera do sim de Paulo Autuori

Rio - Nome preferido do ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, Paulo Autuori deve ser confirmado como o novo técnico do Botafogo na manhã de hoje. O Comitê de Futebol do Alvinegro conversou pelo menos duas vezes com o treinador, que foi campeão brasileiro pelo clube em 1995, justamente durante a gestão de Montenegro, e aguarda uma resposta positiva por volta das 11h.

Aos 63 anos e livre no mercado depois de deixar a superintendência de futebol do Santos, em 2019, Autuori é visto por Montenegro como o nome ideal para ocupar a vaga deixada por Alberto Valentim, demitido no domingo passado depois da goleada sofrida para o Fluminense — 3 a 0, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. Para ter novamente Autuori à beira do campo, o Glorioso ofereceu um projeto voltado para a transformação do clube em empresa, uma vez que Paulojá havia deixado claro que não gostaria mais de assumir nenhuma equipe na função de treinador.

Apesar de todo o carinho do torcedor botafoguense com Autuori, nas redes sociais o retorno do campeão brasileiro de 1995 não é vista com tanta empolgação. O nome que a galera pede é o de Cuca, mas ele recusou ouvir a proposta alvinegra por causa de problemas particulares em Curitiba. A cúpula de futebol ainda cogitou efetivar o auxilar fixo da comissão técnica, Bruno Larazoni.

Ferimento leve

Depois de demitir Alberto Valentim, a direção conseguiu negociar com o agora seu ex-treinador o valor da multa rescisória, que era de R$ 1 milhão, mas caiu para R$ 400 mil. Valentim ainda topou receber o valor de maneira parcelada. O seu contrato era válido até o final da atual temporada.





Condição física de Honda impressiona o clube

O apoiador japonês Keisuke Honda, apesar dos 33 anos, deixou o departamento de preparação física do Botafogo de queixo caído. O motivo? A sua vitalidade e disposição nos treinamentos. O camisa 4 realizou uma bateria de exames na Clínica São Vicente, na Gávea, e depois fez trabalhos de rotina na academia do Estádio Nilton Santos.



"Ele fez exames e está ótimo. Percentual de gordura muito baixo, exames cardio-pulmonares excelentes, eco do coração perfeito, ele veio muito bem fisicamente", afirmou Cristiano Cinelli, médico do Botafogo, em entrevista ao jornal 'Lance'.



Ontem, mesmo sob chuva moderada, Honda participou da sua primeira atividade com bola com os novos companheiros. Outra novidade no treino foi a presença do apoiador equatoriano Gabriel Cortez, qie também se juntou ao restante do grupo ontem. De acordo com informações da assessoria do Glorioso, ainda faltam alguns detalhes burocráticos para que o jogador seja apresentado oficialmente, o que deverá acontecer na próxima semana.

