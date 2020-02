Paulo Autuori é o novo técnico do Botafogo

Chegou ao fim a busca do Botafogo por um novo técnico. Paulo Autuori, de 63 anos, que em 1995 conduziu ao clube ao seu segundo título brasileiro, aceitou o desafio de assumir a equipe no lugar de Alberto Valentim, demitido no final de semana depois de ser goleado pelo Fluminense — 3 a 0, no Maracanã, em compromisso válido pela última rodada da Taça Guanabara.

O treinador fará mais uma reunião com o Comitê de Futebol do Alvinegro na manhã desta próxima quarta-feira para alinhar estratégias e assinar o contrato. O anúncio oficial será feito no final do dia. Essa será a quarta passagem de Autuori por General Severiano. Além de 1995, ele trabalhou no clube em 1998 e 2001.

Amigo pessoal de Carlos Augusto Montenegro, presidente do Glorioso na campanha de 95, Autuori Autuori tinha decidido não trabalhar mais como treinador de clubes brasileiros, função que exerceu até 2017, quando virou coordenador técnico do Athletico Paranaense. Depois de deixar o Furacão, ocupou a mesma função no Fluminense, de onde saiu em 2018 por problemas no pagamento de salários.

Depois de passagens pelo futebol búlgaro e colombiano, saiu da beira do gramado para ser dirigente do Santos, de onde pediu demissão antes do final da temporada.