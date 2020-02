Botafogo anuncia a contratação de Paulo Autuori como novo técnico

Rio - O Botafogo anunciou na tarde desta quarta-feira que Paulo Autuori está de volta ao clube carioca como treinador. Aos 63 anos, ele retorna ao Glorioso para ser o substituto de Alberto Valentim, demitido no último domingo, após derrota para o Fluminense.

Autuori volta ao Botafogo tentando repetir a vitoriosa dobradinha com Carlos Augusto Montenegro em 1995. O atual representante do Comitê Executivo de Futebol era presidente do Glorioso na ocasião em que a equipe foi campeã do Brasileiro. Paulo Autuori era o treinador.

Juntos de novo!



Bem-vindo de volta pra casa, Paulo Autuori! pic.twitter.com/EQm5FhWdd6 — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 12, 2020

Confira a nota oficial do Botafogo:

"O Botafogo de Futebol e Regatas, através do Comitê Executivo de Futebol, comunica que Paulo Autuori de Mello é o novo técnico do time profissional. De volta ao Glorioso, o treinador Campeão Brasileiro em 1995 assume o cargo de Alberto Valentim, que deixou o Clube no último domingo.



Autuori terá a companhia do auxiliar-técnico Renê Weber. A coletiva de apresentação do novo comandante será nesta quinta-feira (13/2), às 13h45, na Sala de Imprensa Sandro Moreyra, no Estádio Nilton Santos.



Além de comandar a equipe alvinegra no segundo título Brasileiro, Autuori construiu um currículo vitorioso ao longo de sua carreira, com passagens por grandes clubes nacionais, internacionais e seleções. Entre as principais conquistas, cabe destacar, em especial, um Mundial de Clubes e duas Libertadores da América."