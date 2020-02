Botafogo começa a conversar por renovação de Marcelo Benevenuto

Rio - O Botafogo começa a tratar de uma importante questão envolvendo um dos destaques da equipe em 2020 nos bastidores. A diretoria abriu conversas e está na fase inicial das negociações da renovação do contrato de Marcelo Benevenuto, zagueiro de 23 anos.



O defensor, titular em todas as partidas na qual o Alvinegro utilizou a equipe principal, desponta como um dos destaques do Botafogo na temporada. Criado na base de General Severiano, o atleta assumiu, definitivamente, a vaga de titular após a saída de Gabriel, que retornou ao Atlético-MG após um período de empréstimo no Glorioso em 2019.



O Comitê Executivo de Futebol do Botafogo enxerga a renovação de Marcelo Benevenuto como prioridade. O atual vínculo do zagueiro com o clube tem validade até o dia 31 de dezembro de 2020. Assim, o jogador ficaria disponível para assinar um pré-contrato - e, consequentemente, sair de graça após o fim do vínculo - no meio do ano.

E MAIS:

Botafogo anuncia a contratação do técnico Paulo Autuori

Botafogo tem 48 horas para pagar dívida milionária a ex-preparador de goleiros

Conhecimento do clube e experiência: os motivos pela escolha de Paulo Autuori no Botafogo

Honda e Cortez treinam com o grupo do Botafogo pela primeira vez

Condição física de Honda impressiona departamento médico do Botafogo

A diretoria vê Benevenuto como um dos grandes ativos do clube e não trabalha com a possibilidade de perdê-lo. As negociações já foram iniciadas com o estafe do atleta e a tendência é que as conversas sejam intensificadas na próxima semana.



As negociações tiveram o aval de Alberto Valentim, treinador demitido no último domingo após uma derrota sofrida para o Fluminense, mas é esperado que Paulo Autuori mantenha a ideia de colocar a renovação de Benevenuto como prioridade. Desta forma, as conversas não deverão ficar congeladas por conta da mudança no comando da equipe.



Campeão brasileiro sub-20 em 2016, Benevenuto estreou no elenco principal do Botafogo na mesma temporada, mas se estabilizou entre os profissionais apenas no ano seguinte. Desde então, foram 91 partidas disputadas e quatro gols marcados.