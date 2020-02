Dirigente do Botafogo exalta Honda: 'Só o Daniel Alves pode concorrer com ele no Brasil'

Rio - Membro do Comitê de Gestão de Futebol do Botafogo, Ricardo Rotenberg falou com entusiamo sobre a chegada do japonês Keisuke Honda. Apresentado com muita festa à torcida alvinegra, a expectativa é que faça sua estreia na Taça Rio.

Segundo o dirigente, Honda é um dos principais jogadores do futebol brasileiro e apenas Daniel Alves pode concorrer com o japonês em relação à história no futebol internacional.

"O Honda está com 4,5 de percentual de gordura só! É um jogador de 33 anos, treina todos os dias, já está entrando em forma e vai dar muitas alegrias ao torcedor do Botafogo. É hoje o jogador mais importante que atua no futebol brasileiro, quem tem mais história internacional, só o Daniel Alves pode concorrer com ele. O resto não concorre com ele", disse Rotenberg à Rádio Brasil.