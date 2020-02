Ídolo do Flamengo, Zico deseja sucesso a Honda no Botafogo: 'Futebol ele tem'

Rio - Na apresentação de Honda no Botafogo, o meio-campista japonês Keisuke Honda elogiou o ex-jogador Zico, com quem trabalhou na seleção japonesa na última década. Nesta quinta-feira, o ídolo do Flamengo retribuiu as palavras de carinho e escreveu uma mensagem ao atleta nas redes sociais.



“Aproveito para agradecer ao Honda, hoje no Botafogo, pelas palavras a meu respeito no dia de sua apresentação. Só tenho a desejar muito sucesso a ele e uma ótima adaptação ao Rio de Janeiro e ao futebol brasileiro, pois futebol ele tem”, escreveu o ídolo do Flamengo.



Após encerrar a carreira, Zico trabalhou como técnico durante alguns anos e comandou a seleção do Japão de 2002 a 2006, quando teve os primeiros contatos com Honda. O meia japonês de 33 anos afirmou que o ex-jogador brasileiro o ajudou muito no início da carreira.