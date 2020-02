Apresentado, Paulo Autori elogia a contratação de Honda

Rio - Principal reforço do Botafogo na temporada, o japonês Keisuke Honda foi alvo de muitos elogios do novo treinador. Apesar de não ter participado da negociação, Autuori também parabenizou a diretoria pela contratação do meia-atacante.

"Foi uma contratação muito bem feita, porque é um profissional exemplar. Necessitamos disso tanto dentro quanto fora de campo. Em termos técnicos, vai agregar muitíssimo ao grupo. Foi uma tirada de mestre do clube", analisou o treinador.

Apesar ter trabalhado no Japão, Autuori admite que o japonês não está tão afiado, mas a comunicação não será problema.

"Ele fala quatro idiomas, um deles posso dar uma beliscadinha", brincou o técnico, que teve o primeiro papo com o camisa 4 antes do treino desta quinta. Honda foi o último jogador a entrar em campo, e chegou acompanhado de Autuori do auxiliar Renê Weber.

E Paulo Autuori ainda pode ganhar mais um reforço: o atacante Matheus Babi, artilheiro do Campeonato Carioca, com cinco gols, que está de saída do Macaé e negocia com o Botafogo.