Yaya Touré entra na mira do Botafogo, mas alvinegro não faz proposta

Rio - Depois de Keisuke Honda, outro jogador com proporções mundiais ficou no radar do Botafogo. O meio-campista Yaya Touré, de 36 anos, que está sem clube atualmente, foi colocado em pauta ao Comitê Executivo de futebol pelo mesmo empresário que intermediou a chegada do meio-campista japonês ao Estádio Nilton Santos. A informação foi dada primeiramente pela "Rádio Globo".



A diretoria do Botafogo, contudo, sequer conversou com Marcos Leite, empresário envolvido nas negociações. Não existe nada entre o Comitê de futebol e Yaya Touré e a chance da transferência avançar, por ora, é mínima. O Alvinegro está sem recursos financeiros e, depois das chegadas de Honda e Gabriel Novaes, deve dar uma segurada nas negociações.



Paulo Autuori, novo comandante do Botafogo, inclusive, sequer foi perguntado sobre a possibilidade de contratar Yaya Touré. O meio-campista nem chegou a ser oferecido, mas Ricardo Rotenberg, membro do Comitê, desmentiu a possibilidade de contratá-lo justamente por conta dos limitados recursos financeiros em sua conta no Twitter, rede social na qual a torcida do Botafogo realizou uma campanha pela chegada do marfinense.



A realidade financeira do Botafogo não permite que o clube faça outro movimento para trazer mais um jogador consolidado no futebol mundial ao elenco. Não houve qualquer tipo de contato entre as partes e, consequentemente, não há proposta do Alvinegro ao meio-campista.



Yaya Touré possui passagens marcantes por Barcelona-ESP, entre 2007 e 2010, e Manchester City-ING, de 2010 a 2018. Está sem clube desde o início deste ano, quando deixou o Qingdao Huanghai, da segunda divisão chinesa. Além disto, ele participou das Copas do Mundo de 2006, 2010 e 2014.