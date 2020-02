Nos passos de Luís Henrique: Wesley busca trajetória de sucesso no Botafogo

Os moldes dos contratos são parecidos: os dois estão emprestados pelo time gaúcho, com o Botafogo tendo parte dos direitos federativos do atleta. Enquanto o contrato de Luís Henrique vai até 2022, o de Wesley tem validade até janeiro de 2021. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o zagueiro falou sobre o sucesso do atacante e do projeto com o TAC.



"Fico muito feliz com o sucesso dele (Luís Henrique). Sempre sonhamos jogar juntos em um grande clube e isso está próximo de acontecer. Quando saí do TAC fiquei um pouco triste já que acabamos nos separando temporariamente, mas quando ele chegou ao Botafogo foi uma surpresa muito legal. Somos quase irmãos de sangue", declarou.



Titular da equipe sub-20 e presente em três jogos na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, Wesley teve o primeiro contato com o elenco principal durante a pré-temporada. O zagueiro foi um dos jogadores que desembarcaram no hotel-fazenda China Park após a competição de base.



"Foi uma experiência incrível. Estive ao lado de jogadores de alto nível, que me receberam bem e que podem me acrescentar muita coisa. Pretendo estar sempre com eles e que minha carreira siga em evolução", afirmou.



Wesley tem 1,87 m. Em tese, essa não é uma "altura padrão" para um zagueiro, mas existe um exemplo no próprio Botafogo que explica que tamanho não é documento para a posição: Marcelo Benevenuto, com 1,80 m, é um dos destaques do Alvinegro na temporada. O defensor afirmou que já conversou com o camisa 2 da equipe.



"Nós conversamos bastante. É um atleta que está em um ótimo momento e cujos conselhos são importantes, pois já passou pela etapa que estou agora. É sempre importante ouvir", declarou.

CONFIRA MAIS DECLARAÇÕES DE WESLEY:



Quem é o Wesley?

"Sou alguém bastante trabalhador e que espera dar muitas alegrias para a torcida do Botafogo em breve. Objetivo fazer história nesse gigante do futebol brasileiro."



Como enxerga a briga pelo espaço?

"Sei que a minha hora vai chegar, não tenho nenhuma dúvida disso. E quando isso ocorrer, estarei cem por cento preparado para me firmar definitivamente. Enquanto isso, sigo trabalhando firme."



O que espera da experiência com Paulo Autuori?

"Procurei me informar sobre ele, mas já sei que é um treinador bastante qualificado e vitorioso. Quero seguir evoluindo para quando a oportunidade me for dada, eu possa aproveitá-la. Se eu tiver um bom desempenho nos treinamentos, naturalmente terei chances."



O que pode dizer dos fracassos recentes da equipe sub-20?

"Apesar dos resultados não terem sido tão bons como gostaríamos, a qualidade e a quantidade dos atletas da base provam que o trabalho vem sendo muito bem feito."