Botafogo tenta resolver pendências financeiras até quinta-feira para contratar Yaya Touré

Rio - O Botafogo está negociando a contratação de Yaya Touré. De acordo com o site "Globo Esporte", o nome do marfinense, que foi oferecido, agradou à diretoria, que tentará resolver os entraves financeiros para a contratação ainda nesta semana.

"Estabelecemos esse prazo de dar uma resposta de quarta a quinta-feira, período que precisamos alinhar a situação financeira", disse ao portal uma pessoa envolvida na negociação.

Como os valores estão fora da realidade do Botafogo, a diretoria busca investidores e recursos. Caso os consiga, a negociação passa a ser considerada em estágio avançado, já que as partes têm mantido contato. O trâmite é parecido com o que fez Honda vestir a camisa alvinegra.

Aos 36 anos, Yaya Touré está sem clube desde o fim de seu contrato com o Qingdao Huanghai-CHN. O mercado brasileiro é visto pelo marfinense como uma boa opção para retomar sua carreira.