Com lesão na coxa, destaque do Botafogo está fora da partida contra o Náutico

Rio - Sensação do Botafogo neste início de temporada, o atacante Pedro Raul será desfalque para a equipe na próxima quarta-feira. O alvinegro entra em campo para enfrentar o Náutico, pela Copa do Brasil, e não poderá contar com o artilheiro. De acordo com o 'Globoesporte.com', o jogador não participou dos últimos treinamentos e não tem condições de jogo nos Aflitos.



Pedro Raul se recupera de uma lesão na coxa direita que sofreu no duelo contra o Fluminense, na última rodada da Taça Guanabara. Sem o atacante, o Botafogo conta com Rafael Navarro e Igor Cássio para a posição. Nas quatro primeiras partidas que realizou pelo alvinegro, o jogador de 23 anos marcou três gols. Antes, o atleta somou passagem por Vitória Guimarães e Atlético-GO.