Botafogo se aproxima de Yaya Touré e acerto pode acontecer até quinta-feira

Rio - Após fechar com Honda, o Botafogo estaria perto de mais um reforço internacional. De acordo com o portal "UOL", o Glorioso se aproximou de um acordo com o meia marfinense Yaya Touré. O clube tem conversado com o ex-jogador do Barcelona e do Manchester City através da intermediação de Marcos Leite, o mesmo empresário que trouxe o japonês. A resposta pode acontecer até a próxima quinta.

"Estamos vendo com calma, estamos pensando, tem muita engenharia financeira para ser feita. Não gastamos, é tudo empréstimo. Não é compra. Salário temos condições de pagar. Não tem nada de grande salário. Tem uma parte que é o que ele pode trazer de patrocínio. Salário pequeno e vemos o que pode ajudar com patrocínio", disse o presidente do clube carioca, Nelson Mufarrej em entrevista ao portal.

Aos 36 anos, Yaya Touré defendeu clubes importantes do futebol europeu como Barcelona e Manchester City. O jogador estava no futebol chinês. Ele defendeu a seleção da Costa do Marfim em três Copas do Mundo.