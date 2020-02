Botafogo prepara proposta a agentes de Yaya Touré

O que parecia um sonho distante está perto de virar realidade. O volante marfinense Yaya Touré, de 36 anos, até então considerado carta fora do baralho pela diretoria do Botafogo, agora já é visto como uma contratação viável. Enquanto busca investidores que aceitem bancar parte dos salários ou o valor integral — algo em torno dos R$ 450 mil —, o clube prepara uma resposta à equipe de agentes do atleta até amanhã ou, no máximo, quinta-feira.

Ainda não há, claro, uma oferta oficial do Botafogo, mas já existe um pequeno esboço elaborado pelo Comitê de Futebol do Alvinegro. Yaya Touré está sem atuar desde que deixou o Qingdao Huanghai, da Segunda Divisão da China, no início da temporada. Se as conversas evoluírem, o Glorioso tratará o assunto nos mesmos moldes da chegada do apoiador japonês Keisuke Honda.

A única situação que o clube não deseja repetir, caso o negócio avance nos próximos dias, é transformar a chegada de Touré em uma novela.

duvidas para amanhã

O atacante Pedro Raul, artilheiro do time na temporada com três gols, com um problema na coxa direita, e o goleiro Gatito Fernández, com desconforto na região adutora, não devem ser relacionados para a partida contra o Náutico, amanhã, nos Aflitos, pela segunda fase da Copa do Brasil.

O atacante se lesionou na derrota por 3 a 0 para o Fluminense, pela última rodada da Taça Guanabara, quando o Alvinegro já entrou eliminado, e ainda não treinou em campo sob o comando de Paulo Autuori. Já o goleiro não participou apenas dos trabalhos de ontem. Por isso, Diego Cavalieri está de sobreaviso. Já o equatoriano Gabriel Cortez precisa ser regularizado ainda hoje para virar uma opção no setor ofensivo.