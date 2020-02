Botafogo recebe proposta para levar jogo contra o Boavista, pela Taça Rio, para Juiz de Fora

A partida do Botafogo contra o Boavista, válida pela primeira rodada da Taça Rio, marcada para acontecer no Nilton Santos, pode ser transferida para o estádio Mario Helênio, em Juiz de Fora. A diretoria recebeu proposta de um grupo de empresário de Brasília para vender o mando de campo e levar para a cidade mineira, conhecida por ter uma grande concentração de torcedores do Alvinegro carioca.



A reportagem entrou em contato com o presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej. O mandatário alvinegro, em um rápido contato com por telefone, confirmou que recebeu contatos, mas ressaltou que não há contrato assinado.



"Já teve contatos, mas ainda não tem nada fechado", disse Nelson ao jornal O Dia.

Em contato com João Paulo Magalhães, um dos donos do Boavista, ele confirmou que existe a chance de a partida contra o Botafogo ser transferida para Juiz de Fora.

"A gente está conversando com o Botafogo essa possibilidade. O que acontecer, nós vamos comunicar a todos. Existe, sim (ao ser questionado se existe a possibilidade)", disse João Paulo ao jornal O Dia

Vale ressaltar que o regulamento do Campeonato Carioca diz que o local do confronto só pode ser alterado para outro Estado desde que haja anuência do time visitante, no caso a equipe de Bacaxá, e da Federação do Rio de Janeiro.