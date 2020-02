Denilson rasga elogios por mobilização da torcida do Botafogo por reforços: 'Está voando'

Rio - O apresentador e ex-jogador Denilson usou o Twitter para elogiar a torcida do Botafogo, que está mobilizada em busca de grandes nomes do futebol mundial. Após invadir as redes sociais de Keisuke Honda e fazer a diferença na decisão do japonês em vir para o Glorioso, a torcida 'busca' a contratação de Yaya Touré.

Esse começo de ano a torcida do Botafogo tá voando hein, mano. Festa pra receber o Honda e agora fazendo barulho pelo Yaya Touré. Tô gostando de ver. #BotafogoComYaya — Denilson De Oliveira (@denilsonshow) February 17, 2020



O Botafogo, junto com o youtuber Felipe Neto, estudam meios para a contratação do marfinense de 36 anos, oferecido por Marcos Leite, empresário responsável por trazer Keisuke Honda.



O estafe de Yaya Touré deu um limite para o Botafogo fazer uma proposta oficial: quinta-feira. O jogador se animou com a possibilidade de jogar no Botafogo por conta de Keisuke Honda. Outras sondagens de clubes da América do Sul até chegaram a Yaya Touré, mas ele escolheu esperar apenas o Alvinegro no continente por se animar em atuar com o japonês. O Botafogo, junto com o youtuber Felipe Neto, estudam meios para a contratação do marfinense de 36 anos, oferecido por Marcos Leite, empresário responsável por trazer Keisuke Honda.O estafe de Yaya Touré deu um limite para o Botafogo fazer uma proposta oficial: quinta-feira. O jogador se animou com a possibilidade de jogar no Botafogo por conta de Keisuke Honda. Outras sondagens de clubes da América do Sul até chegaram a Yaya Touré, mas ele escolheu esperar apenas o Alvinegro no continente por se animar em atuar com o japonês.