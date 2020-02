Botafogo abre as portas para Elkeson manter forma física enquanto Superliga Chinesa não retorna

Rio - A China continua assolada pelo surto de coronavírus e o principal campeonato do país, a Superliga Chinesa, foi adiado por conta da doença. Com isso, Elkeson, atacante do Guangzhou Evergrande, voltou ao Brasil para 'fugir' do vírus. Antiga casa do atleta, o Botafogo cedeu a estrutura do Nilton Santos para o brasileiro manter a forma.



De acordo com o jornalista Thiago Franklin, a ideia do clube é retribuir o carinho e respeito que o jogador demonstrou na época que defendeu a equipe. Revelado pelo Vitória, Elkeson se naturalizou chinês no ano passado e passou a se chamar Ai Kesen para defender a seleção local. O atacante também chegou a defender o Shanghai SIPG.