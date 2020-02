Na estreia de Autuori, Botafogo encara o Náutico nos Aflitos

Todo cuidado é pouco. Depois de uma campanha irregular na Taça Guanabara, quando não se classificou para as semifinais do turno do Campeonato Carioca, o Botafogo aposta as suas fichas na Copa do Brasil. E nesta quarta-feira, contra o Náutico, nos Aflitos, às 21h30, a equipe tenta avançar à segunda fase da competição.

O compromisso marcará a estreia do técnico Paulo Autuori à frente do Glorioso depois de 19 anos. Diferente da etapa anterior, não há vantagem e quem vencer avança. Qualquer empate leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Além da possibilidade de faturar o título inédito, o clube da Estrela Solitária, em fase financeira complicada, joga de olho na premiação. Pela participação nas primeira e segunda fases, o Glorioso já colocou no bolso R$ 2,4 milhões. Se conquistar a vaga, mais R$ 1,5 milhão estará assegurado.

Desfalques

Se já não bastasse pegar um rival complicado fora de casa, o Botafogo ainda precisará superar dois desfalques por lesão: o zagueiro Carli e o lateral-direito Fernando, que darão vagas a Ruan Renato e Barrandeguy, respectivamente.

O atacante Pedro Raul, artilheiro do time na temporada, com três gols, está com um desconforto e vai para o sacrifício, mas não deverá aguentar os 90 minutos. Nada que desanime Paulo Autuori.

"A gente sabe da importância da Copa do Brasil, gera muito grana. Jogo mais difícil, o Náutico está numa fase boa, consciente do que vão fazer em campo. Gilmar faz um trabalho interessante. Jogo difícil. Todo trabalho de treinador tem coisa que se solidifica. Eu vou aos poucos dando a minha forma", disse o treinador.

Torcedores ilustres ajudam a trazer Yaya Touré

Em negociações avançadas com o volante Yaya Touré, de 36 anos, a diretoria do Botafogo recebeu o sinal positivo de duas personalidades para ajudar no pagamento das luvas pedidas pelo jogador da Costa do Marfim. O humorista Marcelo Adnet e o youtuber Felipe Neto são dois dos torcedores ilustres que se colocaram à disposição.

Ontem, a Comissão de Futebol do Botafogo enviou a minuta do contrato aos representantes do atleta, que deverão responder até amanhã. A expectativa é que o assunto seja definido logo para uma sinalização positiva ou negativa.



Quem deverá reaparecer no clube é o atacante Elkeson, que defendeu o Alvinegro entre 2011 e 2012. O jogador, agora sem atuar por causa da suspensão do Campeonato Chinês, em virtude da epidemia de coronavírus, será convidado a manter a forma física no Estádio Nilton Santos.



A torcida sonha com uma liberação por empréstimo pelo Guangzhou Evergrande, mas o jogador é naturalizado chinês e a negociação não é fácil. O Botafogo, no entanto, vai tentar a aproximação.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia