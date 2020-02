Vai para o jogo! Pedro Raúl é liberado para jogo do Botafogo na Copa do Brasil

Rio - Artilheiro do Botafogo na temporada, o atacante Pedro Raúl está liberado para a partida contra o Náutico, nesta quarta-feira, em jogo único válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 e o empate classifica o Alvinegro.

Apesar da liberação para atuar diante da equipe pernambucana, a presença do jogador na equipe principal depende do técnico Paulo Autuori. Vale lembrar que essa é a primeira partida da sexta passagem do treinador à frente do Botafogo.

Após ser um dos destaques na campanha do acesso do Atlético-GO, na última temporada, Pedro Raúl foi contratado pelo Alvinegro no começo da temporada para assumir o lugar de Diego Souza. Na atual temporada, o camisa 9 balançou a rede três vezes em quatro jogos disputados.