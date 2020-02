Botafogo quer emprestar medalhão do elenco e três clubes da Série A demonstram interesse

Rio - Ausência confirmada para o jogo desta quarta-feira contra o Náutico pela Copa do Brasil, o zagueiro Joel Carli deve ser emprestado pela diretoria do Botafogo. De acordo com o jornalista Carlos Eduardo Sangenetto, o clube já conversa com três clubes da Série A para negociar o defensor argentino de 33 anos.



Segundo o portal, Carli já despertou interesse de Goiás, Coritiba e Sport. O alto salário do zagueiro, superior a R$ 200 mil, é uma das motivações do clube para negociar o jogador. O empréstimo do defensor aliviaria a folha salarial para as chegadas de novos reforços como Honda e possivelmente Yaya Touré.



O limite do número de atletas estrangeiros é outro fator que tem pesado contra a permanência de Carli no Botafogo. O clube tem sete gringos até aqui no plantel. Joel Carli já defendeu o 153 jogos e marcou seis gols. Pelo alvinegro, foi campeão carioca em 2018.