Após reunião com Montenegro, Yaya Touré sinaliza positivamente, mas acerto com o Botafogo depende da família

Rio - O volante marfinense Yaya Touré está mais próximo do Botafogo. O jogador e seus agentes se reuniram com Carlos Augusto Montenegro em Paris. O encontro foi positivo e um acordo com o clube carioca ficou ainda mais próximo. No entanto, ainda falta o "ok" da família do jogador em relação a uma mudança para o Brasil para que tudo seja finalizado.

Yaya Touré gostou muito da oferta, da campanha que os torcedores do Botafogo fizeram nas redes sociais. No entanto, ele pediu para dar uma resposta final ao Botafogo na tarde da próxima sexta-feira, porque ainda precisa discutir com seus familiares a mudança para o Brasil.

O volante marfinense tem 36 anos e uma carreira extremamente marcante na Europa. Ele defendeu clubes como o Manchester City e o Barcelona. O último clube de Yaya Touré foi o Qingdao Huanghai da China.