Gatito: 43% de aproveitamento nos pênaltis

Herói de mais uma classificação do Botafogo, Gatito só confirmou a justa fama de pegador de pênaltis ao garantir a vaga do time na terceira fase da Copa do Brasil, depois de empate em 1 a 1 com o Náutico. Das 28 cobranças da marca da cal, o goleiro paraguaio defendeu nada menos que 12 — 43% de aproveitamento.

Quando o assunto é disputa de pênaltis, o torcedor alvinegro não tem motivos para desespero. Nas três oportunidades que teve, Gatito garantiu a classificação ao Glorioso. Em 2017, defendeu três penalidades contra o Olimpia, na Pré-Libertadores. No ano seguinte, garantiu o título do Campeonato Carioca ao pegar duas cobranças contra o Vasco. Ontem, fez duas defesas. No retorno ao Rio de Janeiro, Gatito festejou a classificação.

"Feliz por ter ajudado, feliz pela classificação. Um campo muito difícil, eles são fortes lá, mas conseguimos trazer a vaga e dar continuidade no trabalho do professor. Isso passa confiança para a gente", disse Gatito.