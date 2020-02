Sem espaço com Luxemburgo, lateral do Palmeiras estaria na mira do Botafogo

Rio - O Botafogo tem um novo alvo para reforçar sua lateral. De acordo com o portal "Yahoo", o clube alvinegro está de olho em Diogo Barbosa, do Palmeiras.

O jogador foi titular do lado esquerdo do Verdão nos últimos dois anos. No entanto, com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, acabou perdendo espaço.

“Ele pode voltar sim. Luxemburgo não está aproveitando ele”, declarou um de seus representantes.

Diogo Barbosa vestiu a camisa do Botafogo em 2016 e se destacou. Ao fim da temporada, se transferiu para o Cruzeiro.