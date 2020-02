Alex Santana quer evolução com Paulo Autuori para fazer bons jogos na Taça Rio

Rio- A importância da classificação à terceira fase da Copa do Brasil para o Botafogo foi além do aspecto esportivo. A vitória sobre o Náutico, nos Aflitos, nos pênaltis, após empate em 1 a 1, na partida da última quarta-feira, significou também um reforço no caixa do clube com a premiação paga pela competição. O treinador Paulo Autuori também ganha confiança ao conseguir o objetivo logo na estreia pelo Glorioso, mesmo com poucos dias de treinos com o elenco. Ciente disso, o meia Alex Santana falou sobre a maior tranquilidade que os jogadores vão ter para absorver as ideias do novo treinador.



"Avançar na Copa do Brasil é muito importante para o Botafogo. Envolve muita coisa, a nossa torcida, a parte financeira. Enfrentamos dois clubes que vivem bons momentos e fora de casa. Mas agora é focar nesse tempo que temos antes da estreia da Taça Rio. É ruim não estar na decisão agora, mas temos que transformar isso em trabalho para mudarmos isso. O professor Autuori está passando suas ideias e todos querem muito entrosar o quanto antes", disse o volante.



O Botafogo volta a campo diante do Boavista, no dia 1 de março, às 19h, no Estádio Nilton Santos. A partida marca a estreia do clube na Taça Rio e pode ter a estreia do meia Keisuke Honda,principal reforço do Alvinegro para a temporada 2020. O japonês ainda depende da solução de trâmites burocráticos para ser liberado para atuar.