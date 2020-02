Destaque do Botafogo, Marcelo Benevenuto manda recado para Yaya Touré: 'Vem pro Fogão'

Rio - Torcedores, dirigentes e... jogadores. Todos no Botafogo estão na torcida para a possível chegada de Yaya Touré ao Alvinegro. A bola da vez foi com Marcelo Benevenuto, zagueiro titular do Glorioso, que mandou um recado para o meio-campista marfinense por meio de sua conta do Instagram.





Após o treinamento realizado na manhã deste sábado, Marcelo Benevenuto foi para Resende, município do Rio de Janeiro, para encontrar com a família. Por lá, estava em um churrasco repleto de samba. A música "Quando Eu Contar", de Zeca Pagodinho, começou a tocar e o zagueiro, então, enviou o recado a Yaya Touré, que deve dar uma resposta definitiva à diretoria do clube neste domingo.



Enquanto os membros da família cantarolavam um dos trechos mais famosos da música ("Quando eu contar, Iaiá, você vai se pasmar"), Marcelo Benevenuto falou: "Ô Yaya (Touré) vem pro Fogão".