Joel Carli reafirma desejo de permanecer no Botafogo: 'É a minha casa'

Rio - Apesar das sondagens de outros clubes e do interesse do Botafogo em negociá-lo, Joel Carli não deve sair agora. O zagueiro de 33 anosreafirmou o seu desejo de permanecer no Glorioso.



"Botafogo é a minha casa. Vou fazer o máximo para tentar ficar e seguirei buscando melhorar", disse Carlienquanto curtia o desfile das escolas de samba da Série A no camarote "O Dia na folia".



Para a diretoria alvinegra, negociar Carli ajudaria a diminuir a folha salarial. Entretanto, o argentino, bem adaptado ao Rio, mostra-se reticente. No início do ano, inclusive, não aceitou proposta do Sport.