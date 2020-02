Dirigente do Botafogo descarta chegada de lateral do Palmeiras

Com boa passagem pelo Botafogo em 2016, Diogo Barbosa foi apontado como alvo do clube para o restante da temporada. No entanto, em sua conta no Twitter, Ricardo Rotenberg, vice de marketing do clube, descartou a negociação.

No momento nao — Ricardo Rotenberg (@RicardoRotenbe1) February 23, 2020 "No momento, não", respondeu o dirigente a um seguidor.

Diogo Barbosa não tem sido aproveitado no Palmeiras desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Uma transferência só seria possível em caso de empréstimo.