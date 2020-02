Botafogo bate 30 mil sócios-torcedores e fará jogo festivo com Túlio Maravilha

Rio - A torcida do Botafogo bateu uma importante marca. No último domingo, o clube alcançou a marca de 30 mil sócios-torcedores, algo que era improvável de ser pensado até a semana passada. Durante os últimos dias, a torcida do clube de General Severiano fez uma mobilização por novos associados e a campanha gerou resultados.



O Botafogo tinha 24 mil sócios-torcedores na última semana. Além disto, o programa 'SouBotafogo' era alvo de críticas dos torcedores, seja pela demora para carregar os pedidos, erros de pagamento ou demora nos atendimentos. Desde então, contudo, a diretoria do Alvinegro investiu em melhorias no sistema, buscando uma melhor experiência aos botafoguenses.



Mesmo diante da indefinição diante da possível vinda de Yaya Touré, a chegada de Keisuke Honda foi um importante fator para este 'boom' no sócio-torcedor do Botafogo. A torcida, que recebeu o japonês com festa no Aeroporto do Galeão e no Estádio Nilton Santos, também mostrou força na internet.



Com a marca, os torcedores do Botafogo 'desbloquearam' uma conquista: a diretoria do Alvinegro, quando havia apresentado os planos de sócio-torcedor para a atual temporada, ainda no final de 2019, havia prometido que faria um jogo festivo com a presença de Túlio Maravilha se alcançasse 30 mil associados antes do término do Campeonato Carioca.



Dito e feito. Agora, a diretoria e o Comitê Executivo de Futebol terão que organizar um jogo com o atacante, herói na conquista do Campeonato Brasileiro de 1995, durante o Estadual. A data da partida ainda será divulgada, mas o duelo será realizado no Estádio Nilton Santos.