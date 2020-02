Jogador do City torce por acerto de Yaya Touré com o Botafogo: 'Vai deitar no Brasil'

Rio - Ex-companheiro de Yaya Touré no Manchester City, o brasileiro Fernandinho analisou a possível ida do volante para o Botafogo. Em entrevista ao "Esporte Interativo", o jogador da seleção brasileira afirmou que o marfinense tem tudo para ter um grande desempenho no Brasil.

"A ida do Yaya para o Brasil dá um outro charme para o Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai ter acertado em cheio. A qualidade técnica dele é indiscutível, mas é um cara fácil de conviver com ele, sabe? É muito parecido com nós, brasileiros. Gosta de estar no campo, treinando, jogando, e sem dúvida vai agregar bastante no grupo de jogadores do Botafogo, assim como foi durante todo esse período que esteve aqui. Independente da idade que esteja hoje, ele tem muita condição de poder jogar bem no Brasil, jogar bem no Botafogo. Outro dia estava conversando com o Gabriel (Jesus), se não me engano, falando: 'Imagina, você coloca o Yaya como 10 ali, e dois volantes que possam correr por ele, ele vai deitar lá e vai fazer muita coisa que a gente não vê hoje em dia no Brasil'", disse o camisa 5.

Fernandinho e Yaya Touré atuaram juntos por cinco temporadas, entre 2013 e 2018. Juntos, conquistaram dois títulos da Premier League, três Copas da Liga e uma Supercopa.