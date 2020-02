Chances de acerto do Botafogo com Yaya Touré caem para 50%, diz rádio

Rio - A negociação do Botafogo com o marfinense Yaya Touré vem se arrastando nos últimos dias e parece ter perdido força. De acordo com a "Rádio Brasil", os dirigentes alvinegros estão bem menos otimistas com o negócio e as chances de acerto entre as partes caiu para 50%.

Segundo o veículo, o grande entrave para a assinatura do contrato são questões pessoais. A esposa do jogador se mostra receosa em morar no Rio de Janeiro neste momento.

Aos 36 anos, Yaya Touré está sem clube desde que deixou o Qingdao Huanghai-CHN, no ano passado. O volante já vestiu as poderosas camisas de Barcelona e Manchester City.