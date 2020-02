Mauro Cezar mostra receio com possível chegada de Yaya ao Botafogo: 'Pode ser um problema'

Rio - Os torcedores do Botafogo estão ansiosos com a negociação com o volante Yaya Touré. No entanto, para o comentarista da ESPN Mauro Cezar Pereira, é preciso ter um pouco de cautela caso a chegada do marfinense se confirme.

"Touré pode ajudar se estiver motivado e em boa forma. Se chegar ao Brasil sem a motivação necessária, pode se transformar num peso, num problema. E aí está a grande questão: quando ele saiu do (Manchester) City, já não estava mais rendendo e não parecia tão motivado, segundo pessoas próximas. Estará motivado a jogar no futebol brasileiro? Essa é a grande pergunta que tem que ser feita pelo torcedor do Botafogo. A resposta tem que partir de quem faz a negociação, ter a capacidade de perceber até que ponto o atleta está realmente disposto a vir ao Brasil para defender um clube tradicional, num difícil momento, e ajudar a resgatar um pouco aquilo que ficou pelo caminho", disse o jornalista.

A negociação do Botafogo com Yaya Touré vem se arrastando ao longo dos últimos dias.