Ruan Renato elogia adaptação de Honda ao Botafogo

Rio - Último dos reforços do Botafogo a estrear na temporada, a classificação sobre o Náutico, pela segunda fase da Copa do Brasil, o zagueiro Ruan Renato elogiou a adaptação meia japonês Keisuke Honda ao Alvinegro. "Está surpreendendo bastante. Até na língua a gente brinca que, daqui a pouco, ele vai estar falando português (risos). No início é um pouco mais difícil a adaptação, mas tenho certeza de que ele é um cara que vai somar demais", afirmou Ruan Renato.

Ele agora terá pela frente a disputa de vaga com Carli e Kanu, já que Marcelo é titular absoluto na zaga do Botafogo: "Não tenho nem o que falar, Marcelo é um grande zagueiro, um dos mais rápidos que já vi. Quero jogar, mas respeito muito o potencial do Kanu e a história do Carli".