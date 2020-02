Zagueiro do Botafogo elogia Honda: 'Daqui a pouco vai estar falando português'

Rio - Nove dias depois, o Botafogo voltará aos gramados. Depois de eliminar o Náutico da Copa do Brasil, o Alvinegro começa a trajetória na Taça Rio no próximo domingo, às 19h, contra o Boavista. Ruan Renato, em entrevista coletiva realizada no Estádio Nilton Santos, falou sobre o duelo.



- A gente sabe que é um jogo difícil. Boavista tem feito um grande ano. Esse tempo foi bom para consertar algumas coisas que deram errado no primeiro turno. Espero que a gente possa vencer e começar bem - analisou.



Existe a possibilidade de Keisuke Honda estrear diante do time de Saquarema. Para isto, a diretoria do Botafogo corre contra o tempo para inscrever o meio-campista a tempo. Sem ter nada a ver com isso, Ruan Renato elogiou a postura do japonês.



- Está surpreendendo bastante. Até na língua a gente brinca que daqui a pouco ele vai estar falando português (risos). No início é um pouco mais difícil a adaptação, mas tenho certeza que é um cara que vai somar demais - afirmou.

Depois de enfrentar o Náutico com apenas seis dias de treino, o Botafogo teve mais tempo para se preparar e, além disto, conhecer ainda mais os pontos de Paulo Autuori, treinador que assumiu a vaga de Alberto Valentim. Ruan Renato comentou da experiência com o novo treinador.



- O Autuori foca muito no posicionamento tático, como vamos nos defender, é bem perfeccionista. Tivemos poucos dias de treino antes do jogo com o Náutico. Ele busca muito que a gente tenha o domínio do jogo. Eu não falo só em questão de posse de bola, mas também de atacar o adversário. Tenho certeza que vamos encaixar rápido - afirmou.



Além de Honda, o Botafogo pode adicionar outro jogador de calibre mundial em seu elenco: Yaya Touré. O Comitê Executivo de Futebol está negociando com o marfinense, com passagens por Barcelona e Manchester City.



- É um ídolo mundial, sem palavras. Se vier a gente tem muita coisa a aprender com ele. Foi idolatrado no Manchester City. Espero que venha para melhorar nosso elenco e que a gente consiga conquistar os objetivos - colocou o zagueiro.