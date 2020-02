Dirigente do Botafogo está reunido com Yaya Touré em Paris para avançar em negociação

Rio - Entra semana, sai semana, e a negociação envolvendo Botafogo e Yaya Touré segue sem um desfecho. No último final de semana, a 'Rádio Brasil' noticiou o recuo das tratativas. No entanto, o mesmo veículo trouxe a informação de que Carlos Augusto Montenegro, membro comitê executivo, está reunido com o jogador nesta segunda-feira, em Paris.



Ex-presidente do clube carioca, Montenegro é um dos principais agentes da negociação e está desde a manhã desta segunda em conversas com o atleta marfinense. Dado como concretizada, a negociação ganhou novos episódios devido às condições impostas pelo meio-campista de 36 anos. A família de Touré também não decidiu ainda sobre a mudança para o Brasil.



Nesta janela, o Botafogo surpreendeu ao contratar o japonês Keisuke Honda. Aos 33 anos, o jogador já defendeu o Milan e disputou três Copas do Mundo. Em 2012, o clube também impactou o país ao trazar o astro holandês Clarence Seedorf, que defendeu equipes como Milan, Real Madrid e Inter de Milão. Yayá Touré já defendeu Barcelona e Manchester City.