Yaya Touré pode fechar com o Botafogo só para o Brasileirão, revela repórter

Rio - A negociação do Botafogo com o marfinense Yaya Touré ganhou alguns entraves nos últimos dias. Nesta quarta-feira, no programa "Seleção SporTV", o repórter Fernando Saraiva detalhou a situação das tratativas.

Segundo o jornalista, Yaya fez algumas pedidas consideradas normais pelo Botafogo, como motorista particular e um apartamento alugado para morar. No entanto, o maior empecilho neste momento é o ano letivo de seus três filhos, que só encerra em maio na Inglaterra. Por conta disso, há a possibilidade de o marfinense chegar o clube carioca somente para a disputa do Brasileirão.

Yaya Touré estava mais tentado a aceitar a proposta do Libertad-PAR, mas mudou de ideia e passou a dar preferência ao Botafogo após ouvir do volante Fernandinho, do Manchester City, que o Brasileirão é mais competitivo que o campeonato paraguaio.