Após morte de Valdir Espinosa, Botafogo decreta três dias de luto oficial

Rio - O Botafogo está de luto. O clube divulgou uma nota de pesar lamentando a morte de Valdir Espinosa, que aconteceu na manhã desta quinta-feira no Rio de Janeiro, por problemas respiratórios após uma operação no estômago.



Espinosa ocupava a função de gerente técnico atualmente, mas foi marcante na história do clube de General Severiano como treinador. Em 1989, foi o responsável por tirar o Botafogo de uma fila de 21 sem títulos com a conquista do Campeonato Carioca sobre o Flamengo. Desde então, passou a ser idolatrado pela torcida do Alvinegro.



Nelson Mufarrej, presidente do Botafogo, declarou luto oficial de três dias. Por conta disto, o pavilhão alvinegro de General Severiano ficará a meio mastro neste período. O treinamento desta quinta-feira, que seria aberto à imprensa e teria uma entrevista coletiva, passará a ser fechado e sem janela por respeito a dor de todos os envolvidos no Estádio Nilton Santos.



O velório ocorrerá ainda nesta quinta-feira, no salão nobre de General Severiano, sede do clube, entre 15h às 22h. O corpo de Valdir Espinosa está previsto para chegar no local às 16h. Ainda não há data para o enterro.



NOTA DO BOTAFOGO:



"É com muita dor e imenso pesar que o Botafogo de Futebol e Regatas comunica o falecimento do Professor Valdir Espinosa, aos 72 anos. Comandante do título Carioca em 1989, Espinosa exercia a função de Gerente Técnico desde dezembro de 2019.



Muito querido no Clube por torcedores e por quem conviveu com ele no dia a dia, Espinosa vai fazer muita falta. Sua liderança, exemplo e ensinamentos seguirão no Botafogo como legado dessa figura tão representativa na história do Clube.



O Presidente Nelson Mufarrej decretou luto oficial de três dias. Em sinal de respeito por este grande profissional, O pavihão alvinegro de General Severiano encontra-se a meio-mastro.



O velório do professor Valdir Espinosa será nesta quinta-feira, de 15h às 22h, no Salão Nobre de General Severiano."