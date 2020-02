Rio - Pedro Raul deve ficar longe dos gramados na estreia do Botafogo na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O atacante, com constantes dores na coxa desde a partida contra o Caxias, pela Copa do Brasil, no começo de fevereiro, é praticamente carta fora do baralho para o duelo diante do Boavista, no próximo domingo, às 19h, no Estádio Nilton Santos.



O departamento médico do Botafogo ao lado da fisiologia e fisioterapia optaram pela estratégia de utilizar Pedro Raul - mesmo que ele ainda não estivesse com 100% de condições físicas - contra o Náutico, na segunda fase da Copa do Brasil, por se tratar de uma partida decisiva, e descansá-lo diante do Boavista para que ele pudesse focar na recuperação.



"Ele estava em recuperação, sentei com ele e o departamento médico e mostrei que é um jogador extremamente importante para nós, que não podia ficar indo e voltando. Falei que botaria ele contra o Náutico mesmo no sacrifício e depois daria tempo para ele se recuperar mesmo que ele tivesse condições físicas, porque o jogo contra o Boavista não é decisivo. Foi algo combinado entre todos. Troquei o primeiro jogo do Carioca pelo o da Copa do Brasil. Ele deve ficar fora contra o Boavista, acho difícil jogar", afirmou Paulo Autuori, em entrevista coletiva.



A estratégia do Botafogo é, portanto, poupar Pedro Raul da primeira rodada da Taça Rio, dar uma semana de recuperação ao atacante e, desta forma, livrá-lo de dores as dores no corpo.



Para a partida contra o Boavista, as opções de Paulo Autuori na posição de centroavante titular são Rafael Navarro e Igor Cássio. Os últimos dois treinamentos antes do duelo serão decisivos para o treinador realizar tal escolha.