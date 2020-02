Rio - A expectativa pela estreia de Keisuke Honda no Botafogo está cada vez maior. Nesta sexta-feira, o advogado do meia, André Alves, explicou os procedimentos para a regularização do jogador em entrevista à 'Rádio Brasil'. De acordo com André o recesso de carnaval atrasou os trâmites, mas a emissão do visto de trabalho está próxima de ser realizada.



"Estamos nessa correria já há um tempo para regularização do Honda no menor prazo possível. A maioria dos trâmites depende de órgãos públicos e inclusive repartições japonesas, leva um tempo. O recesso do carnaval também atrapalhou um pouco. O visto de trabalho foi deferido na sexta-feira antes do carnaval pelo Ministério do Trabalho, mas não houve tempo hábil de publicação no Diário Oficial, que é um requisito necessário", disse o advogado que emendou:



"Hoje foi publicado no Diário Oficial da União, então conseguimos trazer na Polícia Federal para fazer o registro e terminar esse trâmite mais burocrático de visto de trabalho. Com esse trâmite realizado vai estar hábil para emitir carteira de trabalho que possibilite assinar contrato definitivo. E com isso poderemos realizar todos os procedimentos de registro na Federação e na CBF, para que tenha condições de jogo na Taça Rio. A previsão é que isso se resolva hoje e no início da semana que vem já esteja regularizado e em condições de jogo", encerrou.



Honda já chegou ao clube carioca há algumas semanas e vem mantendo a forma antes da estreia oficial. O Botafogo estava confiante para contar com o meia japonês neste domingo, para a partida contra o Boavista, no entanto, a não regularização impossibilita a utlização do atleta. Nesta sexta-feira, o técnico Paulo Autuori afirmou que pretende promover a estreia de Honda no próximo sábado (7/3), contra o Flamengo.



"Tenho conversado bastante com ele. A ideia é ele absorver alguns conceitos táticos. O que não vai ser difícil, porque ele já trabalha há muito tempo com isso, veio da Europa. Ter isso no campo facilita o trabalho de qualquer treinador. Fizemos jogos-treinos até para dar essa experiência a ele, mais ritmo de jogo. Ele vai estar em condições de estrear assim que estiver regularizado fora de campo. Espero que seja contra o Flamengo", disse Autuori em entrevista coletiva.