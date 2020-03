Na Tailândia, ex-jogador do Botafogo posta foto de máscara contra o coronavírus

Tailândia - O atacante Brenner, ex-Botafogo e atualmente no Bangkok United, compartilhou neste sábado nas redes sociais como tem sido sua rotina na Tailândia, um dos países que sofre com a epidemia do novo coronavírus. Em uma imagem, ele aparece com uma máscara reforçada chegando ao treino enquanto uma funcionária do clube tira sua temperatura com um termômetro digital infravermelho.

"Sacana do coronavírus tá como", brincou o jogador na legenda da foto.

Até o momento, a Tailândia já registrou 40 casos da doença. O país foi um dos primeiros a apresentar infectados na Ásia.